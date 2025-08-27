Λαμία: Εξουδετερώθηκαν τα βλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που βρέθηκαν στη Ροδίτσα (βίντεο+φωτογραφίες)

Στην καταστροφή των βλημάτων του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, που βρέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης, 26 Αυγούστου, στην περιοχή της Ροδίτσας Λαμίας, κατά τη διάρκεια εργασιών φυσικού αερίου στην οδό Κωνστ. Θάνου, προχώρησαν πυροτεχνουργοί της 695 ΑΒΠ, το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το lamiareport, τα βλήματα μεταφέρθηκαν το πρωί με κάθε μέτρο ασφαλείας στο πεδίο βολής στην Αγριλιά Λαμίας όπου και καταστράφηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη.

Ο χώρος αποδόθηκε και πάλι «καθαρός» στο συνεργείο προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια εργαζομένων και κατοίκων.