Συναγερμός στην Λαμία: Βλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν σε έργα φυσικού αερίου στην Ροδίτσα (εικόνες, βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή της Ροδίτσας στην Λαμία, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στην οδό Κωνσταντίνου Θάνου, εντοπίστηκαν μεταλλικά αντικείμενα που φαίνονταν να είναι παλιά πολεμικά πυρομαχικά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ειδικό κλιμάκιο του Στρατού Ξηράς για την εξουδετέρωσή τους, με την υποστήριξη της Αστυνομίας, η οποία προχώρησε σε πλήρη αποκλεισμό της περιοχής. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να παραμείνουν σε ασφαλή απόσταση και να κλείσουν τα παράθυρά τους.

Αρχικά εντοπίστηκαν τρία βλήματα, ενώ μετά από προσεκτική έρευνα βρέθηκαν ακόμη δύο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε πέντε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για βλήματα πυροβολικού, πιθανώς από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η διαδικασία εξουδετέρωσης και ασφαλούς μεταφοράς των πυρομαχικών προγραμματίστηκε για το πρωί της Τετάρτης, τηρώντας όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο χώρος θα παραμείνει αποκλεισμένος και φυλασσόμενος μέχρι τότε.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι οποιοδήποτε ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο που μοιάζει με πυρομαχικό δεν πρέπει να αγγίζεται ή να μετακινείται και ότι πρέπει άμεσα να ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες.