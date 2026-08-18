Λαμία: Διέρρηξαν και βανδάλισαν σχολείο – Έχυσαν μπογιές, προκάλεσαν ζημιές και ανέβασαν παγκάκι σε περβάζι (φωτογραφίες)

Άλλο ένα περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε σε σχολείο της Λαμίας, στην περιοχή της Αμφιθέας, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στο 4ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο και προκάλεσαν ζημιές σε διάφορα σημεία του κτιρίου.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι φθορές έγιναν αντιληπτές το πρωί της Δευτέρας (17/8), όταν εκπαιδευτικοί έφτασαν στο σχολείο και διαπίστωσαν ότι είχε παραβιαστεί η πόρτα του κτιρίου. Εκτιμάται ότι οι δράστες μπήκαν στον χώρο κάποια στιγμή από το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8), οπότε και ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη θερινή εφημερία, μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

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Στην πόρτα που παραβίασαν είχαν γράψει συνθήματα, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το υπόγειο. Εκεί βρήκαν μπογιές που είχαν περισσέψει από πρόσφατες εργασίες συντήρησης και τις άδειασαν στο δάπεδο. Το γεγονός ότι τα χρώματα είχαν ήδη στεγνώσει οδηγεί στην εκτίμηση ότι οι βανδαλισμοί πιθανότατα σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής ή, το αργότερο, το Σάββατο.

Οι άγνωστοι προκάλεσαν και άλλες φθορές στους χώρους του σχολείου. Ξήλωσαν θήκη χαρτιού από τις τουαλέτες και έκοψαν τον σωλήνα του κλιματιστικού στο κυλικείο, ενώ όταν αποχώρησαν άφησαν αναμμένα φώτα και ανοιχτά παράθυρα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ακόμη μία κίνησή τους. Οι δράστες πήραν ένα παγκάκι από το προαύλιο και το μετέφεραν, τοποθετώντας το σε περβάζι ανάμεσα στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο.

Εκτιμάται ότι ενδεχομένως σκόπευαν να το χρησιμοποιήσουν για να ανέβουν πάνω από την ταμπέλα του σχολείου, πίσω από την οποία βρίσκονται τα γραφεία των καθηγητών. Τελικά, πάντως, δεν κατάφεραν να εισέλθουν στους συγκεκριμένους χώρους.

Η διευθύντρια του σχολείου, Κική Ηλιοπούλου, και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν ότι αυτή τη φορά η έκταση των ζημιών δεν ήταν μεγάλη. Ωστόσο, με δεδομένο ότι ανάλογα περιστατικά έχουν συμβεί και στο παρελθόν, επαναφέρουν το αίτημα για αποτελεσματικότερη προστασία των σχολικών εγκαταστάσεων.

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι η παρουσία σχολικών φυλάκων σε 24ωρη βάση σε όλες τις μονάδες είναι δύσκολο να εφαρμοστεί και για τον λόγο αυτό ζητούν την τοποθέτηση καμερών ασφαλείας. Όπως επισημαίνουν, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να τίθεται σε λειτουργία αποκλειστικά κατά τις ώρες και τις ημέρες που δεν βρίσκονται στα κτίρια μαθητές και εκπαιδευτικοί.

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Παρόμοιοι βανδαλισμοί έχουν σημειωθεί επανειλημμένα τόσο στο 4ο Λύκειο όσο και στο 4ο Γυμνάσιο Λαμίας, ενώ αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί κατά καιρούς και στα γειτονικά 1ο Λύκειο και 1ο Γυμνάσιο.