Λαμία: Χειροπέδες σε μεθυσμένο Ρομά οδηγό – Προσπάθησε να εμποδίσει τους αστυνομικούς να του πάρουν τις πινακίδες

Ένα επεισοδιακό βράδυ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (07/10) στα Γαλανέικα Λαμίας, όταν μια παρέα Ρομά έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου.

Σύμφωνα με όσα γράφει το lamiareport.gr, ειδοποιήθηκε το «100», το οποίο έθεσε σε ετοιμότητα τα πληρώματα της Τροχαίας και της Άμεσης Δράσης, τα οποία εντόπισαν το αυτοκίνητο και το ακινητοποίησαν στην παρακαμπτήρια οδό, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον 27χρονο οδηγό να κάνει έλεγχο μέθης, ωστόσο εκείνος προσπαθώντας να αποφύγει τη μέτρηση έλεγε ότι δεν μπορούσε να φυσήξει στο αλκοολόμετρο. Όμως δεν μπόρεσε να κρύψει από τους αστυνομικούς ότι οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης.

Έπειτα οι αστυνομικοί προχώρησαν στην αφαίρεση των πινακίδων του αυτοκινήτου ως διοικητικό μέτρο της στέρησης διπλώματος, με τον νεαρό να τους βρίζει και να προσπαθεί να τους εμποδίσει.

Ο 27χρονος προσήχθη στο Τμήμα Τροχαίας Λαμίας και στη συνέχεια συνελήφθη για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, της απειλής, της εξύβρισης και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς σε μετρήσεις που του έγιναν στο Τμήμα βρέθηκε με 0,63‰ και 0.66‰ στον εκπνεόμενο αέρα.

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας οδηγήθηκε ο νεαρός Ρομά όπου του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης επτά μηνών με 3ετη αναστολή για τις πράξεις της απειλής, εξύβρισης και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Ωστόσο κρίθηκε αθώος για την κατηγορία της βίας κατά υπαλλήλων.