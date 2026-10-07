Φωτιά στην Βοσκίνα Αρκαδίας – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη
Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βοσκίνα Αρκαδίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 07 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 13:00.
Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.
Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας .
πηγή στην Google
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