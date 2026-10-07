Λαμία: Σοβάδες έπεσαν πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος σε Λύκειο – Τέσσερα παιδιά στο νοσοκομείο

Ακόμα ένα περιστατικό με πτώση σοβάδων σε σχολείο σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στο στο 3ο Λύκειο Λαμίας, στον Αφανό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το LamiaReport, ένα μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας και έπεσε πάνω σε μαθητές το πρωί της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Τέσσερις μαθητές της Β’ Τάξης μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας.

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@lamiareport.gr «Ήταν Θεού θέλημα και δεν έγινε…» Σοβάδες αποκολλήθηκαν από την οροφή σχολικής αίθουσας στο 3ο Λύκειο Λαμίας και έπεσαν πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. Τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας. 🎥 Ο Διευθυντής του σχολείου μιλά στο LamiaReport για τις στιγμές που ακολούθησαν. Γιατί όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών μας, δεν μπορεί να βασιζόμαστε στην τύχη. ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

Στα Επείγοντα έφτασαν και γονείς, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας των παιδιών τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το μάθημα, όταν ένα μεγάλο τμήμα σοβά ξεκόλλησε από το ταβάνι της αίθουσας και έπεσε στα κεφάλια μαθητών που κάθονταν από κάτω.

Οι μαθητές απέφυγαν σοβαρότερο τραυματισμό, ωστόσο μετά το περιστατικό ήταν σοκαρισμένοι, ενώ στο σχολείο επικράτησε έντονη αναστάτωση.

Ο διευθυντής του 3ου Λυκείου, Σταύρος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι «από τύχη δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό, καθώς οι σοβάδες έπεσαν στο κεφάλι των μαθητών που εκείνη την ώρα έκαναν μάθημα».

Η συγκεκριμένη αίθουσα εκκενώθηκε μετά την πτώση των σοβάδων, ενώ ενημερώθηκε ο Δήμος Λαμιέων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στον χώρο και να προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση της ζημιάς.