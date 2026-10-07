Συνάντηση Δένδια με Ρούμπιο – Υπεγράφη η συμφωνία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα

Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υπεγράφη το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Η υπογραφή έγινε από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα John Haas.

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O υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας ανέφερε στις δηλώσεις του:

«Η παρουσία του υπουργού των ΗΠΑ υποδηλώνει τη στενή στρατηγική σχέση. Η συμφωνία που υπεγράφη προ ολίγου δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο κρατών. Στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε τόσο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, όσο και για την εφεδρεία μας».

Παράλληλα, τόνισε: «Η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι κοινές ασκήσεις και η στενή επικοινωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα μάς δίνουν μια επιπλέον δυνατότητα. Για αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Ρούμπιο για την παρουσία του, καθώς και την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρία Γκιλφόιλ, η οποία εργάστηκε για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Για εμάς, για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, για την οποία είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς».

Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο που έχει διαδραματίσει σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι πλημμύρες και οι φωτιές.

Την ίδια ώρα, επεσήμανε τη σημασία της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και σε αυτόν τον τομέα μεταξύ των δύο χωρών.