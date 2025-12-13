Λαμία: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες εν κινήσει – Οδηγός σώος (Βίντεο)

Ένα αυτοκίνητο στη Λαμία πήρε φωτιά εν κινήσει, με τον οδηγό να γλιτώνει τελευταία στιγμή τα χειρότερα.

Σύμφωνα με όσα γράφει το lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 12:00. όπου το όχημα κινούνταν σε περιφερειακό δρόμο όταν ξαφνικά άρχισαν να βγαίνουν από τους αεραγωγούς πυκνοί καπνοί.

Ο οδηγός διατηρώντας την ψυχραιμία του κατέβηκε έγκαιρα από το αμάξι, ενώ έσπευσε να πιάσει τον πυροσβεστήρα που είχε στο πορτ – παγκάζ.

Παρά το γεγονός ότι σταμάτησε και διερχόμενος οδηγός να βοηθήσει με έτερο πυροσβεστήρα, οι φλόγες είχαν ήδη ζώσει το αμάξι. Στο σημείο έφτασαν και πυροσβεστικά οχήματα, που κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά, ωστόσο το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς με ό,τι υπήρχε μέσα σε αυτό.

Πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας, με τη βοήθεια και μιας μηχανής της ΔΙΑΣ, έφτασαν στο σημείο και διευθέτησαν την κυκλοφορία, που γινόταν από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, για την αποφυγή ατυχήματος.

Από το περιστατικό προέκυψαν μόνο σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα.