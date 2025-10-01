Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κατάστημα μετά από απώλεια ελέγχου

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Αβέρωφ

Λαμία: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κατάστημα μετά από απώλεια ελέγχου
DEBATER NEWSROOM

Το απόγευμα της Τετάρτης (1/10/25), στην οδό Αβέρωφ στη διασταύρωση με τη Δροσοπούλου στην Λαμία, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα.

Όχημα που έστριβ προς τη Δροσοπούλου στο κέντρο της Λαμίας γλίστρησε και στην προσπάθεια του οδηγού να αποφύγει τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, κατέληξε σε βιτρίνα καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευτυχώς, από το συμβάν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Φωτογραφίες

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ