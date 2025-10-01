Λαμία: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κατάστημα μετά από απώλεια ελέγχου

Το απόγευμα της Τετάρτης (1/10/25), στην οδό Αβέρωφ στη διασταύρωση με τη Δροσοπούλου στην Λαμία, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα.

Όχημα που έστριβ προς τη Δροσοπούλου στο κέντρο της Λαμίας γλίστρησε και στην προσπάθεια του οδηγού να αποφύγει τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, κατέληξε σε βιτρίνα καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτου.

Ευτυχώς, από το συμβάν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Φωτογραφίες