Λαμία: Αγριογούρουνα στις γραμμές του τρένου στη Λυγαριά 

Στη Λυγαριά Λαμίας έχει δημιουργηθεί σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, καθώς ένα μεγάλο κοπάδι αγριογούρουνων προκάλεσε τρύπα στον φράχτη προστασίας και εισήλθε μέσα στις γραμμές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του LamiaReport, στο σημείο αυτό το τρένο αναπτύσσει υψηλή ταχύτητα, με ό,τι συνεπάγεται για την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Κάτοικοι της περιοχής που αντιλήφθηκαν το πρόβλημα προσπάθησαν να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του σιδηροδρόμου.