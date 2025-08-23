Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Αγριογούρουνα στις γραμμές του τρένου στη Λυγαριά 

Κοπάδι ζώων διέσπασε τον φράχτη προστασίας

Λαμία: Αγριογούρουνα στις γραμμές του τρένου στη Λυγαριά 
LamiaReport
DEBATER NEWSROOM

Στη Λυγαριά Λαμίας έχει δημιουργηθεί σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, καθώς ένα μεγάλο κοπάδι αγριογούρουνων προκάλεσε τρύπα στον φράχτη προστασίας και εισήλθε μέσα στις γραμμές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του LamiaReport, στο σημείο αυτό το τρένο αναπτύσσει υψηλή ταχύτητα, με ό,τι συνεπάγεται για την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Κάτοικοι της περιοχής που αντιλήφθηκαν το πρόβλημα προσπάθησαν να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες του σιδηροδρόμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ