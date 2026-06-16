Προσπαθούσε να πουλήσει αρχαία νομίσματα και αντικείμενα μέσω διαδικτύου – Συνελήφθη 56χρονος (Φωτογραφίες)

Χειροπέδες πέρασαν χθες Δευτέρα 15/6 αστυνομικοί σε έναν 56χρονο στην Αθήνα, που κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των αρχαιοτήτων.

Ύστερα από την αξιοποίηση πληροφοριών από έλεγχο ψηφιακών δεδομένων, προέκυψε ότι ο 56χρονος εισήγαγε από το εξωτερικό και κατείχε αρχαία νομίσματα και αντικείμενα, ενώ παράλληλα επιχειρούσε τη διάθεση μέρους αυτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

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Ακολούθησε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο σπίτι του σε περιοχή της Αττικής, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-36- νομίσματα,

-15- μεταλλικές πόρπες,

-9- δαχτυλίδια,

-8- αιχμές βελών,

πήλινη φιάλη,

πήλινη λαβή,

αντικείμενο με γυναικεία κεφαλή,

αγγείο,

περιδέραιο τοποθετημένο σε κορνίζα,

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα εξετάστηκαν από νομισματολόγο και αρχαιολόγο, οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι τα 35 νομίσματα εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία αρχαιοτήτων, ενώ για τα υπόλοιπα θα ακολουθήσει περαιτέρω αξιολόγηση και τεκμηρίωση.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος