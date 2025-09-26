Κυψέλη: Τρεις μαθητές επιτέθηκαν με σκουπόξυλο σε 17χρονο σε προαύλιο Λυκείου

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε χθες στην Κυψέλη όταν τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν σε 17χρονο με σκουπόξυλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης (26/9) όταν τρεις μαθητές με καταγωγή από την Αίγυπτο επιτέθηκαν σε 17χρονο σε προαύλιο Λυκείου της Κυψέλης. Οι τρεις φερόμενους δράστες φέρεται να πήραν σκουπόξυλο και να επιτέθηκαν στο 17χρονο ελληνικής καταγωγής.

Στο σχολείο, που βρίσκεται επί της οδού Λέλας Καραγιάννη, έφτασε η μητέρα του 17χρονου για να παραλάβει τον ανήλικο που έλαβε τις πρώτες βοήθειες από μοτοσυκλέτα του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματισμός του 17χρονου είναι σχετικά ελαφρύς με κάποιες αμυχές στο ένα χέρι. Δεν χρειάστηκε νοσηλεία. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Α’ Αθήνας και αναμένεται να διαταχθεί ΕΔΕ.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο σχημάτισε δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμου προσωπου.

Οι τρεις νεαροί οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο.