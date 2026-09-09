Κυψέλη: Τα οστά μεταφέρθηκαν πρόσφατα στην Αλεπότρυπα – Πού εστιάζουν οι έρευνες

Το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως μεταφέρθηκαν στο σημείο τα οστά που εντοπίστηκαν στην Αλεπότρυπα της Κυψέλης το μεσημέρι της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις έρευνες των Αρχών.

Καθοριστικό στοιχείο αποτελεί η κατάσταση της σακούλας μέσα στην οποία βρέθηκαν τα οστά, καθώς φαίνεται σχετικά καινούργια και δεν παρουσιάζει αλλοιώσεις από την έκθεση στον ήλιο. Για τον λόγο αυτό οι ερευνητές θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο η σακούλα να πετάχτηκε εκεί πρόσφατα, ενώ στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπουν και κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.

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Υπενθυμίζεται ότι τα οστά εντοπίστηκαν τυχαία από ένα σουτ που έστειλε την μπάλα έξω από το γήπεδο της Αλεπότρυπας.

Πιο συγκεκριμένα, ο διευθυντής και προπονητής τοπικής ποδοσφαιρικής ακαδημίας, ο οποίος πήγε να αναζητήσει την μπάλα, εντόπισε σε παρακείμενο εγκαταλελειμμένο χώρο μια σκισμένη μπλε σακούλα, από την οποία προεξείχαν ανθρώπινα οστά, μεταξύ των οποίων και κρανίο.

Ο ίδιος απομάκρυνε τα παιδιά από το σημείο και κάλεσε άμεσα την Αστυνομία, με τα ευρήματα να μεταφέρονται πλέον στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για περαιτέρω εξέταση και ταυτοποίηση. Η επόμενη ενέργειά του ήταν να ειδοποιήσει την αστυνομία, η οποία όπως δήλωσε ανταποκρίθηκε άμεσα στην ειδοποίηση και έσπευσε στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει τα οστά και να ξεκινήσουν οι ερευνητικές διαδικασίες.

Πού εστιάζουν οι έρευνες

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για την ταυτότητα του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά. Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να επανεξετάσουν φακέλους εξαφανισμένων ατόμων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα οστά που βρέθηκαν στην Κυψέλη ανήκουν σε κάποιο πρόσωπο που αναζητείται.

Οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν σε υποθέσεις εξαφανίσεων τόσο των τελευταίων μηνών όσο και παλαιότερων ετών.

Τα οστά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ αναμένεται να εξεταστούν και από ειδικούς ανθρωπολόγους. Αυτοί θα δώσουν απαντήσεις για το πότε τοποθετείται χρονικά ο θάνατος του προσώπου που ανήκουν τα οστά. Ο θάνατος πάντως δεν φαίνεται να είναι πρόσφατος και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν περάσει πάνω από έξι μήνες.

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Το σημείο εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένο, καθώς οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν νέων ευρημάτων ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κρανίο που εντοπίστηκε δεν διαπιστώθηκε κάποια τομή και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.