Την ενοχή των δύο ψαράδων ζήτησε ο εισαγγελέας για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη – “Τον χτύπησαν με κοντάρι και τον εγκατέλειψαν στη θάλασσα”

Την ενοχή των 2 κατηγορουμένων ψαράδων για τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη, τον Ιανουάριο του 2021 στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τα θανατηφόρα τραύματα που υπέστη ο Σήφης Βαλυράκης ήταν δύο και προκλήθηκαν από την προπέλα, είτε του δικού του σκάφους είτε του αλιευτικού σκάφους των κατηγορουμένων.

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Ο εισαγγελικός λειτουργός υποστήριξε ακόμη ότι, μετά το περιστατικό, οι δύο κατηγορούμενοι άφησαν τον Σήφη Βαλυράκη αβοήθητο και τραυματισμένο στη θάλασσα και αποχώρησαν από το σημείο.

Αναλύοντας κάθε στοιχείο της υπόθεσης και όσων προέκυψαν από την μακρά αποδεικτική διαδικασία, ο Εισαγγελέας ξεκίνησε χθες την αγόρευση του και επί αρκετές ώρες εξέθεσε λεπτομερώς τα γεγονότα που κατά την εκτίμηση του πρέπει να ληφθούν υπόψη των τακτικών δικαστών και των ενόρκων για την ετυμηγορία τους. Συνδυάζοντας όλο το διαθέσιμο υλικό ο εισαγγελικός λειτουργός ξεκίνησε το πρώτο σκέλος της αγόρευσης του, απαντώντας στο “τι συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής 24 Ιανουαρίου στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας”.

Εκκινώντας από την γνωστοποίηση στις αρχές που έκανε εκείνο το απόγευμα η χήρα του ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη ότι “ο σύζυγός της απέπλευσε γύρω στις 12 με 1 το μεσημέρι και έκτοτε ουδεμία επικοινωνία είχε μαζί του”, ο Εισαγγελέας περιέγραψε όσα ακολούθησαν πριν και μετά την ανεύρεση της σορού του εκλιπόντος, δίνοντας έμφαση στα σημεία που θα απαντήσουν στην συνέχεια αν έγινε μία εγκληματική ενέργεια ή ένα δυστύχημα στην θάλασσα.

Ο εισαγγελικός λειτουργός τόνισε ότι στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έγινε στην σορό, καταγράφονται στο κεφάλι και στον λαιμό 15 κακώσεις συμβατές με “θλων και τέμνον όργανον που αφορά και την προπέλα σκάφους”. Όπως είπε “δύο τραύματα , θεωρούνται τα κυρίως θανατηφόρα και έγιναν με μεγάλη κινητική δύναμη του οργάνου που τα προκάλεσε.

Οι ιατροδικαστές κατέθεσαν ότι θλων και τέμνον όργανο μπορεί να προκαλέσει τραύματα σε διαφορετικά μεγέθη αν το σώμα που πλήττει αλλά και το ίδιο το όργανο είναι σε κίνηση”.

Στην διάρκεια της αγόρευσης του αξιολόγησε μαρτυρικές καταθέσεις και δεδομένα , θεωρώντας αξιόπιστη την μαρτυρία του Ευάγγελου Ασμάνη για όσα κατέθεσε ότι είδε, από την στεριά όπου βρισκόταν, να διαδραματίζονται μεταξύ του αλιευτικού με τους δύο κατηγορούμενους και του ταχύπλοου με τον Βαλυράκη και τον διαπληκτισμό που είπε ο μάρτυρας ότι υπήρξε μεταξύ των τριών.

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Ο Εισαγγελέας αναφέρθηκε εκτενώς στην περιγραφή του αυτόπτη για την κίνηση των δύο σκαφών, σχολιάζοντας πως ο μάρτυρας ήταν επαγγελματίας ψαράς, “ξέρει από ναυτοσύνη και αναλύει επακριβώς πώς κινήθηκε το αλιευτικό και το τι συνέβη. Δεν είναι εφευρήματα , τα περιγράφει ανατριχιαστικά”, είπε ο Εισαγγελέας.

Κατά την λεπτομερή αξιολόγηση του, ο Εισαγγελέας αναφέρθηκε και στους ισχυρισμούς των κατηγορούμενων ότι την επίμαχη μέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα. Παρέθεσε δε, αναλυτικά δεδομένα από καταγραφές καμερών και καταθέσεις ως προς τις κινήσεις εισόδου και εξόδου αλιευτικών σκαφών από το αλιευτικό καταφύγιο και τους χρόνους που σημειώθηκαν.

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Σχολιάζοντας κάποιους ισχυρισμούς μαρτύρων ο εισαγγελικός λειτουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θεωρεί πως “δεν βγαίνουν οι χρόνοι”.

Η αγόρευση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σήμερα πριν το μεσημέρι και αμέσως μετά πρόκειται να ξεκινήσουν οι αγορεύσεις των δικηγόρων οι οποίες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν στα τέλη του μήνα.