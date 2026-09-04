Κυψέλη: Απολογούνται ξανά σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι – Η Γερμανίδα ρίχνει ευθύνες στον 43χρονο

Στον 43χρονο σύντροφό της ρίχνει της ευθύνες η 38χρονη Γερμανίδα, σχετικά με την δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη, με το ζεύγος να αναμένεται να οδηγηθεί ξανά σήμερα, Παρασκευή ενώπιον του ανακριτή, μαζί με τον 26χρονο Αφγανό, σύντροφο της 15χρονης κόρης τους.

Ο 43χρονος και η 38χρονη συνεχίζουν και πέφτουν σε αντιφάσεις σχετικά με τα όσα συνέβησαν με το βρέφος, με τη μοναδική διαφορά πως η Γερμανίδα πλέον ρίχνει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης στον σύντροφό της.

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Όπως αποδείχθηκε από τις εργαστηριακές εξετάσεις DNA που έγιναν στα 4 παιδιά της οικογένειας, το νεκρό βρέφος ήταν παιδί του ζευγαριού. Παιδιά του επίσης ήταν ο 12χρονος και η 15χρονη η οποία πέρα από έγκυος, φέρεται να είχε σχέση και με τον 26χρονο Αφγανό.

Το 9χρονο αγόρι αποδείχθηκε πως είναι μόνο της Γερμανίδας. Οι αρχές αναζητούν τον βιολογικό πατέρα του.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενο ισχυρισμό της μητέρας προς τις αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι και τα τέσσερα παιδιά έχουν τον ίδιο πατέρα.

Οι αντιφάσεις των γονιών

Αντιφατικές εμφανίζονται και οι καταθέσεις των γονέων σχετικά με την παρουσία τους στο σπίτι κατά τον χρόνο θανάτου του βρέφους.

Ο 43χρονος φέρεται να ανέφερε ότι όλοι βρίσκονταν στο σπίτι, ενώ η 38χρονη υποστήριξε ότι εκείνη την ώρα απουσίαζε.

Οι δύο άνθρωποι δίνουν παράλληλα διαφορετική εκδοχή ακόμη και για το πότε γεννήθηκε το άτυχο αγοράκι.

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Η μητέρα υποστηρίζει ότι το έφερε στον κόσμο το 2023 ενώ ο πατέρας λέει ότι το παιδί γεννήθηκε το 2021.

Η ερώτηση στην οποία δίνουν ίδια απάντηση, είναι αυτή για τις μαχαιριές στο σώμα του άτυχου μωρού. Και οι δύο γονείς, υποστηρίζουν ότι προκλήθηκαν όταν κάποια στιγμή προσπάθησαν να σπάσουν τον πάγο μέσα στον οποίο βρισκόταν το νεκρό βρέφος, χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι.

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Παράλληλα, οι καταθέσεις των δύο μεγαλύτερων ανήλικων παιδιών φαίνεται να παρέχουν νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν μετά τον θάνατο του βρέφους.

Σύμφωνα με όσα φέρονται να έχουν καταθέσει, γνώριζαν ότι το παιδί είχε πεθάνει, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν πότε ακριβώς άφησε την τελευταία του πνοή.

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Ανέφεραν, πάντως, ότι γνώριζαν πως από το 2022 το βρέφος παρέμενε παγωμένο και μεταφερόταν μέσα σε βαλίτσα.

Το πρωί της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε στο διαμέρισμα, αλλά και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού.