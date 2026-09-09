Ρόδος: Πρωταθλήτρια Ελλάδας στον στίβο ήταν η 21χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Αθλήτρια στίβου και πρωταθλήτρια Ελλάδος ήταν η 21χρονη Φαίη Δημητριάδου που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο.

Υπενθυμίζεται ότι, το τραγικό δυστύχημα έγινε όταν η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, η οποία εξετράπη της πορείας της, ανετράπη και στη συνέχεια προσέκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου.

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Μαζί με την 21χρονη επέβαινε στη μοτοσικλέτα και μια 27χρονη η οποία τραυματίστηκε ελαφρά.

Η Φαίη Δημητριάδου ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με τον στίβο και υπήρξε αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας από την ηλικία των πέντε ετών. Οι άνθρωποι που τη γνώριζαν μιλούν για μια νεαρή γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στους αθλητικούς χώρους, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της ζωής της στον πρωταθλητισμό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Εδεσσαϊκή», η 21χρονη είχε καταφέρει να διακριθεί στον στίβο, κατακτώντας τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ελλάδος, ενώ παρέμεινε δεμένη με τον σύλλογό της μέχρι τη στιγμή που έφυγε από την Έδεσσα για τις σπουδές της.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσσας αποχαιρέτησε την αθλήτριά του, κάνοντας λόγο για «μια ξεχωριστή αθλήτρια και πρωταθλήτρια Ελλάδος» που αποτελούσε μέλος της αθλητικής οικογένειας του συλλόγου για περισσότερα από 15 χρόνια.

«Είναι δύσκολο να αποχαιρετάς ένα παιδί που μεγάλωσε μαζί μας», ανέφεραν άνθρωποι του συλλόγου, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια της 21χρονης.

Τη θλίψη του εξέφρασε και ο Α.Σ. Εδεσσαϊκός, σημειώνοντας πως η απώλεια της νεαρής αθλήτριας αποτελεί πλήγμα για ολόκληρη την τοπική κοινωνία και τον αθλητισμό της περιοχής.

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Η Φαίη Δημητριάδου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 21 ετών, αφήνοντας πίσω της την οικογένειά της, φίλους, συναθλητές και μια ολόκληρη αθλητική κοινότητα που τη γνώρισε και τη στήριξε από τα πρώτα της βήματα.