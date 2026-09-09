Σύλληψη 53χρονου στην Εγνατία Οδό για μεταφορά επτά παράτυπων μεταναστών

Με επτά παράτυπους μετανάστες στο εσωτερικό του αυτοκινήτου του, εκ των οποίων οι δύο κρυμμένοι στον χώρο των αποσκευών, συνελήφθη 53χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, στην Εγνατία Οδό, κοντά στον κόμβο Προφήτη.

Εις βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη διακίνηση και οδηγείται στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το όχημα είχε ξεκινήσει από την περιοχή του Έβρου μεταφέροντας αλλοδαπούς από την Ερυθραία και το Ιράν, οι οποίοι στερούνταν των απαραίτητων εγγράφων παραμονής στην ελληνική επικράτεια.