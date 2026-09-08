Κυψέλη: Στον ανακριτή σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του βρέφους

Τις πόρτες της ανακρίτριας αναμένεται να περάσουν σήμερα, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου ο 44χρονος και η 38χρονη για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, όπως και ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του ζευγαριού ζήτησε να απεμπλακεί από την υπεράσπιση του 26χρονου, μια διαφοροποίηση που ίσως να δείχνει τις προθέσεις των άλλων δύο κατηγορουμένων να ρίξουν ευθύνες στον Αφγανό για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος.

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Και οι τρεις κατηγορούμενοι είναι προφυλακισμένοι για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών και ζυγαριές ακριβείας.

Θα πρέπει επίσης όλοι οι εμπλεκόμενοι να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις και επί της ιατροδικαστικής εξέτασης και κυρίως το ζευγάρι, καθότι το παιδί είχε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη, προθανάτιες κακώσεις οι οποίες δηλώνουν ότι ήταν εν ζωή όταν χτυπήθηκε βάναυσα.

Υπενθυμίζεται ότι η 15χρονη κόρη του ζευγαριού, η οποία φέρεται ως θύμα του 26χρονου, κυοφορεί.