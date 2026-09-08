“Θρίλερ” στην Κυψέλη: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο

Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν σε χωράφι κοντά σε γήπεδο στην Κυψέλη, στην περιοχή Αλεπότρυπα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα οστά βρέθηκαν μέσα σε σακούλα, ενώ τη σακούλα φέρεται να εντόπισε τυχαία ένα παιδί στην περιοχή. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο τραύμα στο κεφάλι της σορού.

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Μετά την ανακάλυψη ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία, προκειμένου να εξεταστεί το σημείο και να συλλεχθούν στοιχεία που ενδέχεται να βοηθήσουν στην έρευνα.

Στο σημείο αναμένεται να μεταβούν αρμόδιοι ειδικοί, προκειμένου να εξεταστούν τα ευρήματα και να διαπιστωθεί αν όντως πρόκειται για ανθρώπινα οστά.