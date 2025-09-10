Κυψέλη: Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε κατά υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη – Βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης, 9 Σεπτεμβρίου στην Κυψέλη, 59χρονος ο οποίος πυροβόλησε, το απόγευμα της Δευτέρας, σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων στου Γκύζη.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 8-9-2025 σε δρόμο του Γκύζη, ο 59χρονος προσέγγισε απορριμματοφόρο, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων, πυροβόλησε σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας, χωρίς να τον τραυματίσει, και διέφυγε με δίκυκλο.

Κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης δεδομένων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης, ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε, απογευματινές ώρες της 9-9-2025 σε κοντινό σημείο της επίθεσης, ο 59χρονος ως δράστης του πυροβολισμού και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επιπλέον σε έρευνα στην οικία του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περίστροφο με -4- φυσίγγια ,

, πιστόλι,

-3- μαχαίρια,

-2- σιδερογροθιές,

-14- φυσίγγια και

-2- κουκούλες (full face).

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.