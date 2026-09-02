Ηγουμενίτσα: Στον εισαγγελέα ο 29χρονος που παρέσυρε την σύντροφό του με ΙΧ μετά από καυγά

Τις πόρτες του εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηγουμενίτσας θα περάσει ο 29χρονος, ο οποίος συνελήφθη μετά το σοβαρό περιστατικό με θύμα την 24χρονη σύντροφό του, που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητό του έπειτα από μεταξύ τους καυγά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, 1 Σεπτεμβρίου. Είχε προηγηθεί έντονος καβγάς ανάμεσα στο ζευγάρι και στη συνέχεια ο 29χρονος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το όχημά του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό.

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Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο οδηγός συνέχισε την πορεία του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα η νεαρή να πέσει από το εν κινήσει όχημα και να τραυματιστεί σοβαρά.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν αρχικά για περιστατικό που έμοιαζε με τροχαίο ατύχημα. Η 24χρονη εντοπίστηκε με σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η κατάσταση της νεαρής χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο 29χρονος συνελήφθη το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, υποβλήθηκε σε αλκοολομέτρηση και διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.