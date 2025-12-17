Κυψέλη: Προφυλακίστηκε η 16χρονη που μαχαίρωσε την 14χρονη σε σχολείο

Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 16χρονη μαθήτρια που μαχαίρωσε την 14χρονη σε σχολείο στην Κυψέλη.

Συγκεκριμένα, η 16χρονη πέρασε τις πόρτες του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις της, με την ίδια να υποστηρίζει πως είχε στην κατοχή της το μαχαίρι για αυτοπροστασία.

Η 16χρονη έφτασε μόνη της στον ανακριτή, όπου και παραμένει, και μέχρι στιγμής δεν εμφανίστηκαν ο πατέρας, η μητέρα και η αδερφή της. «Δεν έχει έρθει η μαμά μου. Και εγώ την ψάχνω», απάντησε η 16χρονη σε δημοσιογράφο του STAR.

Σχετικά με τον καβγά, η 16χρονη δήλωσε: «Γενικά μου έκαναν σαν μπούλινγκ εκεί πέρα και είχα νευριάσει πάρα πολύ για αυτό. Για προστασία το είχα το μαχαίρι, όχι για κάτι άλλο. Και μακάρι να είναι καλά η κοπέλα, δεν το έκανα επίτηδες, δεν ήθελα να πάθει κάτι κακό. Δεν ξέρω καν τι έχει πάθει. Τι έχει πάθει η κοπέλα; Στην κοιλιά έχει κάτι;».

«Δεν είχα σκοπό να της το περάσω στην κοιλιά, όχι. Μόνη της έβαλε το χέρι, εγώ δεν είχα σκοπό να της κάνω κακό. Το έβαλε μόνη της, ήταν και άτομα μπροστά, τώρα δεν ξέρω αν έχουν πει ψέματα…», είπε επίσης η 16χρονη.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν έχει ξανακάνει κάτι τέτοιο, απάντησε: «Σαν αυτό, όχι. Είχα τραυματίσει λίγο μια κοπέλα στην πλάτη, δεν είχε πάθει κάτι σοβαρό… αυτό με την κοπέλα δεν το περίμενα ούτε εγώ να το κάνω, με είχε φέρει στα όριά μου. Άκουγα στην τουαλέτα που με βρίζανε. Και θύμωσα γιατί γενικά μου έκαναν εκεί κάτι σαν μπούλινγκ για αυτό. Και ξαναλέω, εγώ το είχα για προστασία το μαχαίρι, όχι για κάτι άλλο.

Τώρα αν με αφήσουν δεν θα ξανακάνω κάτι παρόμοιο, έχω μάθει το λάθος μου. Ναι, (θα ζητήσω συγγνώμη από την 14χρονη) αλλά να με αφήσουν να φύγω γιατί δεν μπορώ άλλο, είμαι εδώ από τη Δευτέρα».

Σημειώνεται πως η 16χρονη είναι αντιμέτωπη με δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Η Εισαγγελία Ανηλίκων άσκησε σε βάρος της 16χρονης ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα, αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος αλλά και για οπλοχρησία.