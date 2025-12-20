Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών σε σχολεία της Αττικής: Ο «Μπρα» και ο «Κίτσου» έσβηναν τσιγάρα πάνω στο σώμα των «απείθαρχων»

Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται η εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά με «πελάτες» μαθητές σχολείων αλλά και φιλάθλους σε ποδοσφαιρικά γήπεδα, σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε τουλάχιστον από τις αρχές Οκτωβρίου. Τα μέλη της διακινούσαν κάνναβη και κοκαΐνη σε συνομηλίκους τους, κυρίως σε περιοχές της Νέας Χαλκηδόνας, των Άνω Πατησίων και της Νέας Φιλαδέλφειας, τόσο εντός σχολικών χώρων όσο και κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών αγώνων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικές ουσίες ακόμη και κατά τη διάρκεια εξαήμερης σχολικής εκδρομής στα Χανιά.

Σοκ προκαλούν, ωστόσο, και οι μέθοδοι επιβολής πειθαρχίας που φέρεται να χρησιμοποιούσαν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της οργάνωσης απέναντι στα νεότερα μέλη.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις εντολές, ασκούσαν σωματική βία, με καταγεγραμμένο περιστατικό βασανιστικής μεταχείρισης μέσω πρόκλησης εγκαύματος με αναμμένο τσιγάρο.

Η δομή και η δράση της οργάνωσης

Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 19 άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν 12, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί πρόσωπα ηλικίας από 15 έως 72 ετών. Τον πλήρη επιχειρησιακό έλεγχο φέρεται να είχε ο «αρχηγός», ο οποίος καθόριζε τη στρατηγική και μοίραζε ρόλους και καθήκοντα.

Η οργάνωση λειτουργούσε με δύο βασικές επιχειρησιακές ομάδες, τα μέλη των οποίων προμηθεύονταν τις ναρκωτικές ουσίες και στη συνέχεια τις διοχέτευαν κυρίως σε σχολεία. Ο υπαρχηγός, γνωστός με το προσωνύμιο «Κίτσου», είχε αναλάβει τη φύλαξη των ναρκωτικών στην οικία του πριν τη διανομή τους.

Παράλληλα, εντοπίστηκε και τρίτη υποομάδα, η οποία υπαγόταν απευθείας στον υπαρχηγό και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών εντός γηπέδων συγκεκριμένης ποδοσφαιρικής ομάδας κατά τη διάρκεια αγώνων.

Πειθαρχία με εκφοβισμό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο αρχηγός απαιτούσε απόλυτη πειθαρχία από τα μέλη. Σε περιπτώσεις λαθών ή αποκλίσεων από τις εντολές, δεν τους κατέβαλλε την αμοιβή τους, πρακτική που αποκαλούσαν «χρέωμα». Σε σοβαρότερες περιπτώσεις, ακολουθούσε σωματική βία ως μέσο εκφοβισμού.

Οι Αρχές έχουν καταγράψει τουλάχιστον 263 επιβεβαιωμένες συναλλαγές μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών και φυσικών παρακολουθήσεων, ενώ εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Σημειώνεται ότι, εκτός από έξι ανήλικους που συνελήφθησαν, προσήχθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Τι κατέσχεσε η ΕΛΑΣ

Κατά την επιχείρηση, η ΕΛΑΣ εντόπισε και κατέσχεσε:

60,87 γραμμάρια κοκαΐνης

28,09 γραμμάρια κάνναβης

4.845 ευρώ σε μετρητά

πλήθος κινητών τηλεφώνων

πιστόλι τύπου ρέπλικα και γεμιστήρα

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

μία σιδερογροθιά

Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης και του δικτύου της οργάνωσης.