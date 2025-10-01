Κύκλωμα με επιστροφές ΦΠΑ: Δέκα βαρύτατες διώξεις σε βάρος των 18 συλληφθέντων

Ποινική δίωξη για πολλά σοβαρά αδικήματα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 18 συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.

Η δίωξη περιλαμβάνει κατά περίπτωση αδικήματα για:

– Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων

– Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

– Άμεση συνέργεια στην απάτη

– Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατουμενων φόρων

– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

– Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ

– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη

– Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ

– Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

– Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

Οι συλληφθέντες παραπέμπονται να απολογηθούν σε ανακριτή, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΑΣ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 54 άτομα.