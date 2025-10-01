Κύκλωμα με επιστροφές ΦΠΑ: Δέκα βαρύτατες διώξεις σε βάρος των 18 συλληφθέντων
Αποκόμισαν εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών τιμολογίων
Ποινική δίωξη για πολλά σοβαρά αδικήματα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 18 συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.
Η δίωξη περιλαμβάνει κατά περίπτωση αδικήματα για:
– Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων
– Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση
– Άμεση συνέργεια στην απάτη
– Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατουμενων φόρων
– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
– Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ
– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη
– Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ
– Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
– Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων
Οι συλληφθέντες παραπέμπονται να απολογηθούν σε ανακριτή, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΑΣ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 54 άτομα.
