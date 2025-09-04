Κύκλωμα λαθραίων καυσίμων: Οι επαφές με την greek mafia και το κόλπο με την πασιέντζα

Η Αστυνομία εξάρθρωσε πολυπλόκαμη εγκληματική οργάνωση, με βαθιές ρίζες στην Greek Mafia, που δραστηριοποιούνταν από τις αρχές του 2025 σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Λακωνία και Άρτα, αλλά και σε συνεργασία με κυκλώματα σε Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Αλβανία. Ο εγκέφαλος, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν ο Θ. Σ ο οποίος μαζί με στενούς συνεργάτες συγκρότησε έναν κεντρικό πυρήνα και δύο «υποτομείς», έναν για τη διακίνηση χημικών διαλυτών και έναν για τη νόθευση και λαθρεμπορία βενζίνης.

Η μεθοδολογία τους ήταν μελετημένη. Με εικονικές εταιρείες, ψεύτικα παραστατικά και υπόγειες δεξαμενές, εισήγαγαν τεράστιες ποσότητες καυσίμων που διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά χωρίς φόρους και με νοθεία. Τα βυτιοφόρα τους περνούσαν από τα Βαλκάνια με φορτία που «στο χαρτί» ήταν άλλο προϊόν, ενώ στην πραγματικότητα κατέληγαν σε πρατήρια που διαχειρίζονταν μέλη της οργάνωσης.

Χαρακτηριστικό είναι το κόλπο με το λογισμικό «SOLITARE» – ένα πρόγραμμα που παρουσιαζόταν ως αθώο παιχνίδι πασιέντζας. Πίσω από την επιφάνεια, όμως, έκρυβε κρυφό μενού μέσω του οποίου οι αντλίες καυσίμων «έκοβαν» έως και 25% από τις ποσότητες που πλήρωναν οι καταναλωτές. Έτσι, η οργάνωση κέρδιζε διπλά: αφενός από τα νοθευμένα καύσιμα, αφετέρου από τις ελλειμματικές παραδόσεις.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι τα μέλη επένδυαν τα παράνομα έσοδα σε νέα πρατήρια και επιχειρήσεις, αλλά και σε αλυσίδες καφέ, προσπαθώντας να «ξεπλύνουν» εκατομμύρια ευρώ. Το δίκτυο θεωρείται άρρηκτα συνδεδεμένο με τον ευρύτερο κόσμο της Greek Mafia, αξιοποιώντας παλαιότερες διαδρομές λαθρεμπορίου και προστασίας.

Συνολικά, οι Αρχές εκτιμούν ότι το κύκλωμα αποκόμισε πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ, ενώ το Δημόσιο έχασε τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο από διαφυγόντες δασμούς. Οι συλλήψεις που έγιναν σε Αττική και επαρχία αναμένεται να οδηγήσουν σε νέα στοιχεία για τις διασυνδέσεις της οργάνωσης και τη διείσδυση της Greek Mafia στην αγορά καυσίμων.