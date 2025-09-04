Κρήτη: Πως δρούσε το κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη σε Ρέθυμνο και Χανιά – Η καβάτζα στο αυτοκίνητο και οι συλλήψεις στον ΒΟΑΚ

Μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης που έχουν κατασχεθεί ποτέ στην Κρήτη εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές, ύστερα από πολύμηνη έρευνα για την εξάρθρωση καλά οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Η υπόθεση αποκαλύπτει τη δομή, τις μεθόδους και την υποδομή μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2025, με πλοκάμια σε Αττική, Ηράκλειο και Ρέθυμνο.

Η οργάνωση αποτελούνταν από τουλάχιστον τέσσερα μέλη με διακριτούς ρόλους. Κεντρικό ρόλο είχε ο 62χρονος Κ. Χ, ο οποίος είχε αναλάβει τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από την Αττική στην Κρήτη. Το μέσο που χρησιμοποιούσε ήταν ένα μαύρο Skoda Roomster, ειδικά τροποποιημένο με ηλεκτροκίνητη κρύπτη στον χώρο του βοηθητικού τροχού. Το όχημα φυλασσόταν σε «καβάτζες» στην Αττική – είτε σε υπόγειο γκαράζ στο Μαρούσι, είτε σε αυλή μισθωμένης κατοικίας στην Ανάβυσσο – ώστε να προετοιμάζεται για κάθε αποστολή.

Από εκεί και πέρα, η κοκαΐνη παραδιδόταν στον 32χρονο Μ. Κ ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει την παραλαβή και την προώθηση στην περιοχή του Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, σε χωριά όπως τα Ζωνιανά και η Αξός. Οι συναντήσεις γίνονταν σε δυσπρόσιτα σημεία, με αυστηρά μέτρα μυστικότητας.

Η δράση τους κορυφώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, όταν το συγκεκριμένο όχημα ακινητοποιήθηκε στο ΒΟΑΚ, οδηγώντας στην κατάσχεση 11 κιλών και 736 γραμμαρίων κοκαΐνης, συσκευασμένων σε δέκα vacuum πακέτα. Προηγουμένως είχαν εντοπιστεί τρεις ακόμη μεταφορές, συνολικού βάρους άνω των 8 κιλών.

Παράλληλα, σε έρευνες σε σπίτια στην Αττική βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικρότερες ποσότητες κοκαΐνης, 1,2 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, δενδρύλλια, όπλα, ζυγαριές, οχήματα και χρήματα. Το συνολικό παράνομο κέρδος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περισσότερα από 400.000 ευρώ.

Η Αστυνομία συνέλαβε τρία από τα τέσσερα μέλη, ενώ συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τον τέταρτο.