Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους από την κακοκαιρία ADEL – Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Μεσογείων, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου έχει προκαλέσει η κακοκαιρία ADEL.

Συγκεκριμένα, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε ποτάμια, με την Λεωφόρο Βουλιαγμένης να έχει πλημμυρίσει στο ύψος της Γλυφάδας.

Αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Πειραιώς όπου γύρω στις 7 διεκόπη η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ Πέτρου Ράλλη και Χαμοστέρνας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν το σημείο και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να αποκατασταθεί η κανονική ροή.

Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Μεσογείων, Κηφισίας

Οι ουρές που έχουν σχηματιστεί σε πολλά σημεία είναι ατελείωτες, με τον Κηφισό να βρίσκεται για ακόμα μια ημέρα στο επίκεντρο.

Παράλληλα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση για τους οδηγούς στην Κηφισίας και τη Μεσογείων προς το κέντρο, στην Κατεχάκη προς Κηφισίας, στην άνοδο του Καρέα, στην Ηλιουπόλεως με κατεύθυνση το κέντρο, καθώς και στην Παραλιακή προς Πειραιά από τη Συγγρού.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας με μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όπως επίσης και στο ρεύμα προς Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5′ – 10′ στην έξοδο για Λαμία

10′ – 25′ από Πλακεντίας έως Κηφισίας

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

10′ – 15′ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας

5′ – 10′ στην έξοδο για Λαμία