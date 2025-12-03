Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ποσειδώνος την Πέμπτη λόγω εργασιών

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4-12-2025, κατά τις ώρες 22.00΄ έως 06.00΄ της επομένης, λόγω εκτέλεσης εργασιών, στο τμήμα της μεταξύ της Εισόδου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της Εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.