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Ηλιούπολη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε κολόνα στην οδό Πίνδου – Πού πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Γίνονται ενέργειες για την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων

Ηλιούπολη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε κολόνα στην οδό Πίνδου – Πού πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Αλέξανδρος Τσάκος

Κυκλοφοριακή αναστάτωση στην περιοχή της Ηλιούπολης προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με φορτηγό που έπεσε πάνω σε κολώνα στην οδό Πίνδου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έχει προκύψει στην παραπάνω οδό από το ύψος της οδού Αναξαγόρα μέχρι την οδό Σωκράτους στην Ηλιούπολη.

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Γίνονται ενέργειες από τις αρχές για την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων.

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