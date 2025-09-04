Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τραγωδία για ζευγάρι Γάλλων – Πνίγηκε στη θάλασσα ο ένας, σε σοκ ο άλλος

Οι διακοπές στο νησί αποδείχτηκαν μοιραίες

Κρήτη: Τραγωδία για ζευγάρι Γάλλων – Πνίγηκε στη θάλασσα ο ένας, σε σοκ ο άλλος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με τον πιο τραγικό τρόπο εξελίχθηκαν οι διακοπές στην Κρήτη ενός ζευγαριού ανδρών από τη Γαλλία, καθώς ο ένας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην περιοχή της Χιόνας στη Σητεία.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το ζευγάρι ήταν μαζί για 55 ολόκληρα χρόνια και ήταν παντρεμένοι. Έφτασαν στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης στο Παλαιόκαστρο για τις διακοπές τους. Εγκαταστάθηκαν στο ξενοδοχείο τους και στη συνέχεια γύρω στις 6 το απόγευμα πήγαν στη θάλασσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες κι ενώ το ζευγάρι απολάμβανε τις πρώτες ώρες των διακοπών του, τα ίχνη του ενός συζύγου χάθηκαν στη θάλασσα. Στις 8 το βράδυ σήμανε συναγερμός και κινητοποιήθηκαν οι πάντες αναζητώντας τον αγνοούμενο Γάλλο.

Δυστυχώς, το άψυχο σώμα του 83χρονου βρέθηκε τα μεσάνυχτα, με τον σύζυγό του σε κατάσταση σοκ να μην μπορεί να πιστέψει ότι έχασε τόσο άδικα και ξαφνικά τον άνθρωπο του.

Η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σητείας, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ