Ηράκλειο: Βρέθηκε σορός δίπλα σε τρακτέρ – Ανήκει σε 60χρονο που είχε εξαφανιστεί πριν δύο βδομάδες
Σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε το σώμα του 60χρονου άνδρα
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής σε χωριό του Ηρακλείου όταν εντοπίστηκε σορός άνδρα δίπλα σε τρακτέρ σε ένα χωράφι.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretapost.gr, ο άνδρας είχε εξαφανιστεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες και αναζητούνταν από τους οικείους του. Η σορός βρέθηκε σε αγροτική περιοχή κοντά σε γεωργικό μηχάνημα, γεγονός που προκάλεσε θλίψη και ερωτήματα για τις συνθήκες του θανάτου του.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής.
Η ΕΛΑΣ διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο 60χρονος, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια.
