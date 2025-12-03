Κρήτη: Συνελήφθη 54χρονος – Βρέθηκε οπλοστάσιο με σχεδόν 800 φυσίγγια και ξιφολόγχες

Στη σύλληψη ενός 54χρονου από την Κρήτη προχώρησε η αστυνομία για παραβάσεις που αφορούν παράνομη οπλοκατοχή.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής οι αστυνομικοί, έχοντας πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόσωπο, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του. Η σύλληψη έγινε χθες σε περιοχή του Δήμου Βιάννου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου στην Κρήτη.

Εκεί, βρέθηκαν συνολικά: 2 πολεμικά όπλα, 3 κυνηγετικά όπλα, περίστροφο, 798 φυσίγγια, 42 κάλυκες, 6 βολίδες, 3 ξιφολόγχες, 11 γεμιστήρες, κορμός πολεμικού όπλου, 2 κάννες πολεμικών όπλων, διόπτρα και διάφορα εξαρτήματα όπλων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Ηρακλείου.