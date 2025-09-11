Κρήτη: Συνελήφθη 27χρονος Αιγύπτιος για το τροχαίο με θύμα μία 23χρονη στα Μάλια – Δεν είχε δίπλωμα

Σε σύλληψη ενός 27χρονου από την Αίγυπτο προχώρησε η ΕΛΑΣ για το τροχαίο δυστύχημα στα Μάλια που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μίας 23χρονης.

Όπως αποδείχθηκε ο 27χρονος, που επέβαινε στο δίκυκλο που συγκρούστηκε με την μηχανή που οδηγούσε η 23, δεν είχε δίπλωμα, ενώ σύμφωνα με το cretalive.gr, το ίδιο ισχύει και για την νεαρή κοπέλα.

Άλλες πηγές αναφέρουν ότι η 23χρονη που διέμενε στη Χερσόνησο και ήταν εργαζόμενη σε κέντρο διασκέδασης στην περιοχή, φορούσε κράνος σε αντίθεση με τον 27χρονο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν, επίσης, ότι ο 27χρονος Αιγύπτιος μετά τη σύγκρουση προσπάθησε να διαφύγει από τον τόπο της τραγωδίας αλλά ακινητοποιήθηκε από δύο τουρίστες.

Από την ΕΛ.ΑΣ, αναζητούνται και βίντεο από το σημείο του δυστυχήματος προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (10/9).