Κρήτη: Συνελήφθη 24χρονη που πλήρωσε με πλαστό χαρτονόμισμα των 200 ευρώ σε κατάστημα

Χειροπέδες σε μια 24χρονη γυναίκα από την Βραζιλία πέρασε το βράδυ της Πέμπτης το Λιμενικό του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, με την κατηγορία της διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων.

Όπως αναφέρει το ekriti, οι Λιμενικοί ενημερώθηκαν από ιδιοκτήτη καταστήματος στο λιμάνι, ότι δύο νεαρές αλλοδαπές 24 και 22 ετών πλήρωσαν τον λογαριασμό τους κάνοντας χρήση ενός χαρτονομίσματος των 200 ευρώ, το οποίο σε έλεγχο γνησιότητας του σε παρακείμενο κατάστημα τραπέζης, παρακρατήθηκε, με αιτιολογία την αμφισβήτηση της γνησιότητας του.

Στη συνέχεια σε έλεγχο που διενεργήθηκε στα υπόλοιπα χρήματα που είχαν στην κατοχή τους, βρέθηκε ένα ακόμα πιθανό πλαστό χαρτονόμισμα των διακοσίων ευρώ στην κατοχή της 24χρονης.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου.

Η σύλληψη της αλλοδαπής έγινε για παράβαση των άρθρων 207 (Παραχάραξη νομίσματος και άλλων υλικών μέσων πληρωμής) και 208 (Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής) του Π.Κ..