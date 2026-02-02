Κρήτη: Προφυλακίστηκε 48χρονος που είχε κάνει 14 διαρρήξεις σε σπίτια – Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η σύντροφός του

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 48χρονος στη Κρήτη που κατηγορείται ότι συμμετείχε σε 14 διαρρήξεις σε σπίτια σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, με την 41χρονη σύντροφό του να αφήνεται ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε σήμερα, Δευτέρα, ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή και μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας και τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του 48χρονου, καθώς έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, είναι γνώριμος των Αρχών για παρόμοια αδικήματα και φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

Όπως δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης, κ. Στέφανος Χαντζιάρας, «ο εντολέας μου ομολόγησε τις πράξεις στις οποίες προέβη και η υπερασπιστική του γραμμή ήταν ότι προέβη σε αυτές διότι είναι εξαρτημένος χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και γι’ αυτόν τον λόγο προέβη στις πράξεις αυτές».

Όπως υποστήριξε ο κ. Χαντζιάρας, στον 48χρονο αποδίδονται και παλαιότερες πράξεις, τις οποίες δεν αποδέχτηκε, ενώ τόνισε ότι η εξάρτηση από ναρκωτικά αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την υπεράσπιση. Όπως δήλωσε ο ίδιος, «από την πρώτη στιγμή και από παλαιότερες υποθέσεις, τονίζει ότι είναι εξαρτημένος χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση κατέβηκε στην Κρήτη με σκοπό να βρει εργασία. Δεν βρήκε εργασία, απογοητεύτηκε, προέβη στη χρήση ναρκωτικών ουσιών και στη συνέχεια έκανε τις πράξεις που έκανε».

Σε ό,τι αφορά τη 41χρονη, ο συνήγορος υπεράσπισης του ζευγαριού εξήγησε ότι κρίθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, καθώς «ο ισχυρισμός της είναι ότι δεν είχε καμία γνώση όσον αφορά τις πράξεις στις οποίες προέβαινε ο άνδρας. Βρισκόταν σε διαφορετικό τόπο και χρόνο, δεν είχε καμία συμμετοχή και καμία γνώση». Όπως δήλωσε, από κανένα στοιχείο, ούτε βιντεοληπτικό υλικό ούτε άλλες ενδείξεις, δεν προκύπτει συμμετοχή της στις πράξεις.

Ο κ. Χαντζιάρας σημείωσε επίσης ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ανάκρισης και ότι η δικάσιμος θα οριστεί μετά τη συλλογή όλων των αποδεικτικών στοιχείων. «Όσον αφορά τον 48χρονο, θα αποδειχθεί ότι είναι εξαρτημένος και ότι είχε μειωμένο καταλογισμό, καθώς βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών όταν προέβη στις πράξεις. Όσον αφορά τη γυναίκα, θα αποδειχθεί πλήρως ότι δεν είχε καμία γνώση, καθώς δεν προκύπτει καμία συμμετοχή της από κανένα στοιχείο», κατέληξε ο συνήγορος.

Η σύλληψη του ζευγαριού έγινε με συντονισμένη επιχείρηση Αστυνομίας και Λιμενικού, με ειδικό κλιμάκιο να τους ακινητοποιεί με τα όπλα προτεταμένα, καθώς ο 48χρονος φέρεται να απείλησε ότι θα ενεργοποιούσε χειροβομβίδα που είχε στην κατοχή του.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, κοσμήματα, χρυσές λίρες, ακριβά ρολόγια αλλά και ναρκωτικές ουσίες, ενώ η συνολική λεία από τη δράση τους εκτιμάται ότι αγγίζει τις 60.000 ευρώ.

Οι διαρρήξεις είχαν κοινά χαρακτηριστικά, καθώς πραγματοποιούνταν κυρίως πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με παραβίαση κλειδαριών μέσω ειδικών εργαλείων, εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ιδιοκτητών.