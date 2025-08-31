Κρήτη: Πως έφτασαν οι αστυνομικοί στα «ίχνη» της εγκληματικής οργάνωσης

Η σύλληψη ενός 42χρονου που κατείχε «μίνι» οπλοστάσιο και καλούσε τους πολίτες να επιτεθούν σε αστυνομικούς τον περασμένο Ιούνιο και μια έκρηξη σε πυλωτή πολυκατοικίας που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητο του αστυνομικός που υπηρετούσε στα Χανιά το 2024, στάθηκαν η αφορμή για την αποκάλυψη μεγάλης εγκληματικής σπείρας στην Κρήτη.

Στις 18 Ιουνίου αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων στα Χανιά, είχαν συλλάβει έναν 42χρονο που είχε αναρτήσει βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και καλούσε τους πολίτες να επιτεθούν κατά αστυνομικών. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν, όπλα, σπαθιά, 177 τσεκούρια, δυναμίτες, ρόπαλα και εκατοντάδες σφαίρες.

Ακολούθησε άρση τηλεφωνικού απορρήτου με τους αστυνομικούς να φτάνουν στα ίχνη ατόμων που του πουλούσαν τα όπλα και σχετίζονται με την συμμετοχή στην εγκληματική ομάδα.

Παράλληλα διαπίστωσαν, πως κάποιοι από τους συλληφθέντες, είχαν πραγματοποιήσει την βομβιστική επίθεση σε αυτοκίνητο αστυνομικού στα Χανιά στις 25 Ιανουαρίου του 2024. Για την συγκεκριμένη επίθεση, είχαν γίνει δυο συλλήψεις ατόμων, ηλικίας 55 και 57 ετών.

Ένας αστυνομικός και δύο στρατιωτικοί ανάμεσα στους συλληφθέντες

Η εκταταμένη επιχείρηση στήθηκε από από την Υποδιεύθυνση Εγκλημάτων Χανίων, με την συνδρομή Αστυνομικών των ΠΟΚΕ Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης, με παρουσία οκτώ δικαστικών λειτουργών. Η εγκληματική οργάνωση δρούσε σε περιοχές του νομού Χανίων και Ρεθύμνου.

Δυο στρατιωτικοί, ένας αστυνομικός, ένα στέλεχος της αεροπορίας και ένας του πολεμικού ναυτικού έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, κατά την διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 48 άτομα και έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.