Κρήτη: Νεκρός 76χρονος σε θανατηφόρο τροχαίο στα Απλαδιανά – Σοβαρά τραυματισμένη η σύζυγός του

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 76χρονος στην Κρήτη, μετά από τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Πέμπτης, στον οικισμό Απλαδιανά του Δήμου Μυλοποτάμου.

Όπως αναφέρει το neakriti, ο ηλικιωμένος, μόνιμος κάτοικος του χωριού Χελιανά, οδηγούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του. Καθώς κινούνταν στον δρόμο που συνδέει τα Άνω Απλαδιανά με τον Κάμπο Απλαδιανών, το όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη.

Ο 76χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το αυτοκίνητο, ενώ η σύζυγός του τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να έχασε τις αισθήσεις του λόγω παθολογικών αιτιών, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά το Α.Τ. Περάματος.