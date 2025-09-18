Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης – Νεκρή μία 64χρονη, ακόμα 3 άτομα στο νοσοκομείο

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με μία γυναίκα 64 ετών να χάνει τη ζωή της.

Στο τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε στο ύψος της πρώην αμερικανικής βάσης στο Ελληνικό στο ρεύμα προς Αθήνα, ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα -τρία ΙΧ και ένα ταξί.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν την 64χρονη χωρίς τις αισθήσεις της από τα συντρίμμια του ενός αυτοκινήτου. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Επίσης, τρία ακόμα άτομα (21, 22 και 70 ετών) που τραυματίστηκαν ελαφρά μεταφέρθηκαν κι αυτά στον Ερυθρό Σταυρό. Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μία γυναίκα, από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο Ελληνικό Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. September 17, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η άτυχη 64χρονη χτυπήθηκε πλαγιομετωπικά από το αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν οι δύο νεαροί 21 ετών (οδηγός) και 22 ετών.

Από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο των νεαρών εξετράπη και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, χτυπώντας άλλα δύο αυτοκίνητα, ανάμεσα τους και το ταξί, στο οποίο ήταν η 70χρονη γυναίκα ήταν επιβάτης.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο είχε διακοπεί για αρκετή ώρα.