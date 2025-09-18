Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης – Νεκρή μία 64χρονη, ακόμα 3 άτομα στο νοσοκομείο

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν τρία ΙΧ και ένα ταξί

Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης – Νεκρή μία 64χρονη, ακόμα 3 άτομα στο νοσοκομείο
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 06:52

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με μία γυναίκα 64 ετών να χάνει τη ζωή της.

Στο τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε στο ύψος της πρώην αμερικανικής βάσης στο Ελληνικό στο ρεύμα προς Αθήνα, ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα -τρία ΙΧ και ένα ταξί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Βουλιαγμένης

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν την 64χρονη χωρίς τις αισθήσεις της από τα συντρίμμια του ενός αυτοκινήτου. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Επίσης, τρία ακόμα άτομα (21, 22 και 70 ετών) που τραυματίστηκαν ελαφρά μεταφέρθηκαν κι αυτά στον Ερυθρό Σταυρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η άτυχη 64χρονη χτυπήθηκε πλαγιομετωπικά από το αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν οι δύο νεαροί 21 ετών (οδηγός) και 22 ετών.

Από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο των νεαρών εξετράπη και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, χτυπώντας άλλα δύο αυτοκίνητα, ανάμεσα τους και το ταξί, στο οποίο ήταν η 70χρονη γυναίκα ήταν επιβάτης.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο είχε διακοπεί για αρκετή ώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος – Χαλασμένα φανάρια στην Ιερά Οδό
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος – Χαλασμένα φανάρια στην Ιερά Οδό

Μεγάλο μποτιλιάρισμα επικρατεί από νωρίς το πρωί σήμερα σε πολλούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, με την κίνηση να είναι στο “κόκκινο”. Σύμφωνα με την Τροχαία, μεγάλα προβλήματα στη Λεωφόρο Κηφισού υπάρχουν και στο ύψος της εξόδου προς Πειραιά (ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά), λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Επίσης, σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται και σε […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος – Χαλασμένα φανάρια στην Ιερά Οδό
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος – Χαλασμένα φανάρια στην Ιερά Οδό

Μεγάλο μποτιλιάρισμα επικρατεί από νωρίς το πρωί σήμερα σε πολλούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, με την κίνηση να είναι στο “κόκκινο”. Σύμφωνα με την Τροχαία, μεγάλα προβλήματα στη Λεωφόρο Κηφισού υπάρχουν και στο ύψος της εξόδου προς Πειραιά (ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά), λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Επίσης, σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται και σε […]