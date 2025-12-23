Κρήτη: Νέα ελπίδα για τον αγνοούμενο 33χρονο γιατρό – Τον είδε υπάλληλος σε σούπερ μάρκετ

Συνεχίζονται για 16η ημέρα οι έρευνες μετά την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Live News υπάρχει μια νέα μαρτυρία ενός υπαλλήλου σούπερ μάρκετ που τόνισε ότι ο νεαρός γιατρός εθεάθη την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο στο κατάστημα να ψωνίζει.

«Πήγε η Ελένη (μητέρα) να δει κάτι βίντεο. Τον είχαν δει στα Χανιά, στον Βασιλόπουλο, λέει και πήγε να ελέγξει τώρα, αλλά δεν νομίζω… Πήραμε το υλικό από τις κάμερες και θα δούμε. Είναι η Ελένη εκεί πέρα», λέει ο πατέρας του 33χρονου.