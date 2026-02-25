Κρήτη: Κτηνοτρόφος έβαψε τα πρόβατά του κόκκινα για να μην του τα κλέψουν (βίντεο)

Μια ιδιαίτερη λύση βρήκε ένας κτηνοτρόφος στην Κρήτη προκειμένου να προστατεύσει το κοπάδι του από τις ζωοκλοπές, καθώς έβαψε τα πρόβατά του… κόκκινα.

Όπως μεταδίδει η ομάδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», η συγκεκριμένη τακτική εφαρμόζεται ως μέτρο αποτροπής, καθώς τα βαμμένα ζώα αναγνωρίζονται άμεσα και μπορούν να πουληθούν πιο δύσκολα χωρίς να εντοπιστούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν κρητικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για πρακτική που χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στην στην περιοχή, με στόχο την προστασία των κοπαδιών από επίδοξους ζωοκλέφτες.