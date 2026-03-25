Κρήτη: Κατολισθήσεις σε Χανιά και Ηράκλειο από τις συνεχείς βροχοπτώσεις (Εικόνες)

Κατολίσθηση σημειώθηκε το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου στον ΒΟΑΚ, στα Μεγάλα Χωράφια, μετά την κακοκαιρία, προκαλώντας προβλήματα στους διερχόμενους οδηγούς.

Στο σημείο έσπευσε προσωπικό της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ συνεργείο της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποιεί εργασίες καθαρισμού των πρανών, όπως δήλωσε στο zarpanews.gr ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Τσαπάκος.

Νωρίτερα, ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων σε Νέα Χώρα, κοντά στην ακτή Παπανικολή, στις Μουρνιές και στα Θυμιά Κεραμειών.

Από νωρίς το πρωί, σε συνεργασία Δήμου Ηρακλείου και Τροχαίας, αποκλείστηκε η διέλευση οχημάτων από τις ιρλανδικές διαβάσεις στην οδό Λυκείου και στον Κατσαμπά για λόγους ασφαλείας.

Μηχανήματα και προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου απομάκρυναν χώματα από την οδό Ωκεανίδων (περιοχή ΕΛΜΕΠΑ) και την οδό Μιχαλινάκη (Κορακοβούνι).

Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί κατολισθήσεις στον Άγιο Βλάσση και στο Σκαλάνι, όπου γκρέιντερ του Δήμου αναμένεται να πραγματοποιήσουν καθαρισμούς την Πέμπτη. zarpanews.gr

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε σε κοπές κλαδιών, τοποθέτηση προστατευτικών στη Νέα Χώρα και άντληση υδάτων στο Δημοτικό Σχολείο Βρυσών, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκκα, από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης αναμένεται ύφεση των έντονων φαινομένων, με τον καιρό να γίνεται πιο ανοιξιάτικος, αν και το ψύχος θα παραμείνει.