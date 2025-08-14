Κρήτη: Γυναίκα έσβησε μόνη της δύο εστίες φωτιάς πριν εξαπλωθούν

Παραλίγο να ξεσπάσει νέα πυρκαγιά στην Κρήτη, όταν γυναίκα οδηγός εντόπισε δύο εστίες φωτιάς σε πευκοβελόνες, ανάμεσα στη Λυγαριά και την Αγία Πελαγία, στον Δήμο Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με όσα γράφει το Cretalive, μία γυναίκα έτυχε να περνάει με το αυτοκίνητο της από την περιοχή, όταν εντόπισε δύο εστίες φωτιάς σε πευκοβελόνες. Η οδηγός σταμάτησε το όχημα της χωρίς δεύτερη σκέψη και κατάφερε να σβήσει τις εστίες με μπουκάλια νερού που είχε μαζί της.

Άμεσα ενημερώθηκε η Πυροσβεστική από την γυναίκα, ενώ ανέφερε ότι στο σημείο είδε και μία ομάδα νεαρών ατόμων, οι οποίοι έσπευσαν να εξαφανιστούν στη γύρω περιοχή.

Προβληματίζονται οι αρχές

Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει το περιστατικό στις πυροσβεστικές αρχές, με την Υπηρεσία να επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολο επιχειρησιακά, με αποτέλεσμα αν εξαπλωθεί φωτιά στο σημείο, θα αντιμετωπιστεί πολύ δύσκολα.

Μετά από το περιστατικό, η περιοχή έχει τεθεί υπό αυστηρή επιτήρηση με συνεχείς περιπολίες.