Κρήτη: Επίθεση θαλάσσιας χελώνας σε τουρίστρια – Έγινε το πόδι της μπλε από το δάγκωμα (βίντεο)

Άλλη μια επίθεση θαλάσσιας χελώνας σε λουόμενο σημειώθηκε στο χώρα μας, αυτή τη φορά στην Κρήτη, με θύμα μια τουρίστρια.

Σύμφωνα με το creta24, το περιστατικό έγινε γνωστό μέσω βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, χωρίς να διευκρινίζεται σε ποια περιοχή του νησιού σημειώθηκε.

Χρήστες των social media σχολίασαν το τραύμα στο πόδι της γυναίκας αλλά και τον πόνο που προφανώς ένοιωσε.

Μάλιστα η γυναίκα φαίνεται πως έχει δεχτεί “διπλή επίθεση” από τη χελώνα, αφού έχει άλλο ένα σημάδι στο αριστερό της πόδι, πάνω από τον αστράγαλο.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα περιστατικά καταγράφονται τα δύο τελευταία χρόνια στο νησί και ειδικά στο Μαράθι, με τους ειδικούς να προειδοποιούν τους κολυμβητές να μην πλησιάζουν τις θαλάσσιες χελώνες καθώς τα ζώα νιώθουν απειλή και υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να “επιτεθούν”.