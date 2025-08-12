Χανιά: Νέο περιστατικό δαγκώματος από χελώνα σε παραλία (Εικόνα)

Νέο περιστατικό δαγκώματος από θαλάσσια χελώνα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην παραλία Μαράθι των Χανίων.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, γυναίκα που κολυμπούσε στην παραλία και ενώ βρισκόταν στα ρηχά, ένιωσε το δάγκωμα της χελώνας χαμηλά στο πλάι του σώματός της, με αποτέλεσμα το σημείο να παρουσιάσει κοκκινίλα.

Ευτυχώς για την ίδια, το δάγκωμα ήταν ελαφρύ και δεν υπήρξε πρόβλημα με την υγεία της. Η ίδια επισημαίνει την ανάγκη προστασίας από τους αρμόδιους φορείς τόσο της ίδιας της χελώνας όσο και των λουομένων για να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον, καθώς παρατηρούνται διαρκώς στη συγκεκριμένη παραλία.

Δείτε φωτογραφία:

Τι πρέπει να γνωρίζετε σε περίπτωση που έρθετε σε επαφή με θαλάσσια χελώνα

Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, ΑΡΧΕΛΩΝ, δίνει κάποιες χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τον τρόπο τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις θαλάσσιες χελώνες οι πολίτες, σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή μαζί τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει:

Παρόλο που για πολλούς θα φάνταζε ωραίο να είχαν την ευκαιρία να κολυμπήσουν παρέα με μία θαλάσσια χελώνα, στην πραγματικότητα η αλληλεπίδραση μπορεί να μην είναι πάντα ευχάριστη.

Τώρα που οι λουόμενοι στις ελληνικές παραλίες κορυφώνονται, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι οι θαλάσσιες χελώνες δεν είναι σαν τα κατοικίδια ζώα, με τα οποία έχουμε όλοι εξοικειωθεί. Ζουν ελεύθερες στη θάλασσα, συνήθως ταξιδεύουν για μεγάλες αποστάσεις και σπάνια συναντούν τους ανθρώπους.

«Όμως, στις περιοχές που μια θαλάσσια χελώνα συσχετίζει την ανθρώπινη παρουσία με τροφή, η συμπεριφορά της αλλάζει. Αντιμετωπίζει τους λουόμενους αλλά και άλλες χελώνες σαν ανταγωνιστές στην περιοχή διατροφής της και προσπαθεί με δαγκώματα να τους διώξει από κει», λέει ο Δημήτρης Φυτίλης, Υπεύθυνος του Κέντρου Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα Αττικής.

Προσοχή λοιπόν: Μια χελώνα μπορεί να σε καταδιώξει στη θάλασσα για να σε απομακρύνει από τον ζωτικό της χώρο. Επίσης, αν έχει ταϊστεί στο σημείο αυτό από ανθρώπους, μπορεί να σε πλησιάσει και να σε δαγκώσει. Αυτό συμβαίνει και στο Λιμένι της Μάνης, όπου το τοπικό Κέντρο Υγείας κάθε καλοκαίρι καταγράφει δεκάδες περιστατικά επιθέσεων θαλάσσιας χελώνας σε λουόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπολείμματα θαλάσσιων οργανισμών ρίχνονται συστηματικά στη θάλασσα από εγκαταστάσεις, προς κατανάλωση από θαλάσσιες χελώνες που ζουν εκεί. Όμως η απόρριψη νεκρών οργανισμών και υπολειμμάτων τροφής στη θάλασσα αποτελεί ρύπανση και διώκεται ποινικά και αποτελεί όχληση σε προστατευόμενα είδη.

Η γνώση για τους θαλάσσιους οργανισμούς και η ενημέρωση μπορούν να βοηθήσουν στο να αποφευχθούν τα προβλήματα αυτά και να αναπτυχθεί ερισσότερος σεβασμός προς τη φύση και τα οικοσυστήματα του πλανήτη.

Οδηγίες προς λουόμενους:

Μην πλησιάζετε τις θαλάσσιες χελώνες – Κρατάτε αποστάσεις

Αποφύγετε την επαφή με τις θαλάσσιες χελώνες – Κίνδυνος τραυματισμού

Το τάισμα ενός προστατευόμενου είδους με τροφές που δεν αποτελούν την φυσιολογική του διατροφή, αποτελεί όχληση και απαγορεύεται από τον νόμο. Μην ταΐζετε τις θαλάσσιες χελώνες

Αν δείτε ανθρώπους από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις να ταΐζουν θαλάσσιες χελώνες ή να ρίχνουν υπολείμματα τροφής στην θάλασσα, μπορείτε να το αναφέρετε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα ή/και το Λιμεναρχείο της περιοχής. Αν συναντήσετε τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα μπορείτε να καλέσετε στο 24ωρο τηλέφωνο του Δικτύου Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ (+30) 6941511511 για την άμεση μεταφορά στο Κέντρο Διάσωσης. Στο Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ φθάνουν περίπου 70 τραυματισμένες ή άρρωστες θαλάσσιες χελώνες κάθε χρόνο, που διασώζονται στις Ελληνικές θάλασσες.Στις εγκαταστάσεις του γίνεται η περίθαλψη και η αποκατάσταση των χελωνών και από εκεί οργανώνεται η επιστροφή τους στη θάλασσα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΡΧΕΛΩΝ: Δημήτρης Φυτίλης, Υπεύθυνος Κέντρου Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών τηλ. 210 8982600 email: [email protected]

ΔΙΑΣΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ: 24ΩΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (+30) 69 41 511 511