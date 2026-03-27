Κρήτη: «Εχω πρόβλημα με το αλκοόλ – Με χτύπησαν», λέει ο 45χρονος που μπούκαρε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών (Βίντεο)

Σοκ έχει προκαλέσει περιστατικό σε πλοίο που ταξίδευε προς το Ηράκλειο, όταν ένας 45χρονος άνδρας βουλγαρικής καταγωγής φέρεται να μπήκε γυμνός σε καμπίνα όπου βρίσκονταν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών, οι οποίες συμμετείχαν σε εκπαιδευτική εκδρομή.

Όπως έγραφε το DEBATER, όλα συνέβησαν γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν ο άνδρας μπήκε στην καμπίνα των κοριτσιών και κλείδωσε την πόρτα, προκαλώντας πανικό.

Οι μαθήτριες φώναζαν ζητώντας βοήθεια, ενώ ο άνδρας φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και να είχε μαζί του φάρμακα, γεγονός που υποδηλώνει ψυχιατρικό πρόβλημα.

«Φώναζε καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και κυκλοφορούσε γυμνός», ανέφερε ένας επιβάτης στην εκπομπή «Live News».

Μόλις οι μαθήτριες ενημέρωσαν συμμαθητές τους για το περιστατικό, μια ομάδα μαθητών κατευθύνθηκε προς την καμπίνα του άνδρα. Όταν εκείνος άνοιξε την πόρτα, δέχθηκε επίθεση από τους μαθητές, οι οποίοι τον οδήγησαν τραυματισμένο στο σαλόνι του πλοίου.

«Το πλήρωμα του πλοίου παρέλαβε τον άνδρα, του έδωσε ρούχα και τον περιορίσε σε ασφαλή χώρο μέχρι να παραληφθεί από τις λιμενικές αρχές», δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Η εκδοχή του 45χρονου

Ο άνδρας υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τις μαθήτριες και ότι δεν είχε πρόθεση να τις βλάψει. «Έχω πρόβλημα με το αλκοόλ. Με χτύπησαν, εγώ δεν τους πείραξα», ανέφερε, ζητώντας συγγνώμη για το περιστατικό.

Ο 45χρονος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ οι μαθητές καταθέτουν για τα γεγονότα στις αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητικών εκδρομών.