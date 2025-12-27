Κρήτη: Διάσωση 31 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές μετά τον εντοπισμό λέμβου με 31 μετανάστες στα νότια της Κρήτης, 41,8 ναυτικά μίλια από τους Καλούς Λιμένες.

Στο σημείο βρέθηκε παραπλέων εμπορικό πλοίο, σημαίας Βανουάτου που βοήθησε στην διάσωση των 31 αλλοδαπών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την περισυλλογή τους, οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές.