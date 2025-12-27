Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διάσωση 31 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Από παραπλέων εμπορικό πλοίο

Κρήτη: Διάσωση 31 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές μετά τον εντοπισμό λέμβου με 31 μετανάστες στα νότια της Κρήτης, 41,8 ναυτικά μίλια από τους Καλούς Λιμένες.

Στο σημείο βρέθηκε παραπλέων εμπορικό πλοίο, σημαίας Βανουάτου που βοήθησε στην διάσωση των 31 αλλοδαπών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την περισυλλογή τους, οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων με τις καιρικές συνθήκες να είναι καλές.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ