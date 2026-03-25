Κρήτη: Αιγύπτιος απείλησε με μαχαίρι δύο γυναίκες κι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι
Συνελήφθη από τις Αρχές
Σοκ προκάλεσε σε δύο γυναίκες στο Ηράκλειο της Κρήτης η ξαφνική εισβολή ενός άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής στο σπίτι τους, ο οποίος κρατούσε μαχαίρι και τις απειλούσε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης εισέβαλε στο διαμέρισμα, όμως οι γυναίκες κατάφεραν να απομακρυνθούν με την άφιξη αστυνομικών του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου. Ο άνδρας προσπάθησε να διαφύγει περνώντας από ταράτσα σε ταράτσα, αλλά τελικά συνελήφθη από τις αρχές.
Λίγη ώρα αργότερα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι κατήγγειλε πως στην ίδια γειτονιά ο ίδιος άνδρας είχε εισβάλει νωρίτερα στο διαμέρισμά τους, τους είχε κλειδώσει και τους απείλησε με μαχαίρι, θέτοντας σε συναγερμό τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής.
