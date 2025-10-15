Κρίσιμες ώρες για την 3χρονη που βρέθηκε αναίσθητη σε πισίνα στην Ρόδο – Υπεβλήθη σε σοβαρό χειρουργείο

Οι γιατροί στη ΜΕΘ Παίδων στο νοσοκομείο του Ηρακλείου δίνουν μάχη ώστε να κρατήσουν στη ζωή το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο της πισίνας στη Ρόδο, την Τρίτη (14/10).

Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ το κοριτσάκι που βρέθηκε αναίσθητο σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο. Ο ιδιοκτήτης του νοσοκομείου του Ηρακλείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, είπε ότι το παιδί έχει εγκεφαλικό οίδημα, ενώ με το που έφτασε στο νοσοκομείο, υπεβλήθηκε σε συμπληρωματικές εξετάσεις και αμέσως σε χειρουργική επέμβαση για την «αποσυμφόρηση του εγκεφάλου».

«Το παιδί διακομίσθηκε περίπου στις 10 το βράδυ με αεροδιακομιδή από το νοσοκομείο της Ρόδου όπου νοσηλευόταν, μετά από καρδιοαναπνευστική ανακοπή, κατόπιν πνιγμού. Εκεί έγιναν μεγάλες προσπάθειες και η καρδιά του παιδιού “πήρε μπροστά”», ανέφερε ο κ. Χαλκιαδάκης που συμπλήρωσε ότι το κοριτσάκι «παρουσιάζει δυστυχώς ένα έντονο εγκεφαλικό οίδημα» κι ότι κατά την άφιξή του στο ΠΑΓΝΗ έγιναν συμπληρωματικές εξετάσεις και αποφασίστηκε να οδηγηθεί στο χειρουργείο για αποσυμφόρηση του εγκεφάλου, κάτι που έγινε όπως εξήγησε, με επιτυχία.

«Το παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων, σε κρίσιμη κατάσταση και περιμένουμε τις επόμενες ώρες για να δούμε πώς θα αντιδράσει. Ευελπιστώ και εύχομαι να αποδώσουν οι προσπάθειές μας», κατέληξε ο κ. Χαλκιαδάκης.