Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρή η 3χρονη που βρέθηκε στον πάτο πισίνας – Εξετάζεται η δωρεά οργάνων

Συγκλονίζει η τραγωδία που εκτυλίχθηκε σε ξενοδοχείο στη Λάρδο της Ρόδου, όπου μια 3χρονη από τη Μεγάλη Βρετανία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στον πάτο της πισίνας.

Το άτυχο κοριτσάκι βρισκόταν για αρκετή ώρα κάτω από την επιφάνεια, προτού γίνει αντιληπτό, με αποτέλεσμα να καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ για τις πρώτες βοήθειες έσπευσε ένας γιατρός που διέμενε στο ξενοδοχείο.

Το 3χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διασωληνώθηκε και υποβλήθηκε σε εξετάσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους γιατρούς, η αξονική τομογραφία έδειξε εκτεταμένο οίδημα στον εγκέφαλο και διαπιστώθηκε ότι είναι εγκεφαλικά νεκρό.

Αργά το βράδυ της Τρίτης με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που έφτασε στη Ρόδο από την Αττική, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

Η μεταφορά από το αεροδρόμιο προς το νοσοκομείο έγινε με ασθενοφόρο του “Χαμόγελου του Παιδιού”, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων. Το παιδί εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, ενώ η οικογένειά του ενδέχεται να αποφασίσει να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων.

Για το τραγικό περιστατικό, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του θείου του παιδιού, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει την επίβλεψή του, καθώς και του υπευθύνου του ξενοδοχείου.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ διεξάγεται προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της ανείπωτης τραγωδίας.

Παράλληλα, οι αρχές διενεργούν προανάκριση για να εξακριβωθεί υπό ποιες συνθήκες το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα και αν υπήρξε αμέλεια από το προσωπικό ή τους συνοδούς του.