Κοζάνη: Του πέταξαν σκουπίδια στο αυτοκίνητο επειδή στάθμευσε μπροστά σε κάδο

Κάτοικος της Κοζάνης κατήγγειλε ένα πρωτοφανές επεισόδιο μέσω ανάρτησης του στα social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, ένας οδηγός στάθμευσε το όχημα του σε σημείο που εμπόδιζε την πρόσβαση σε κάδο απορριμμάτων. Ωστόσο άγνωστοι, αντί να καλέσουν τις αρμόδιες αρχές, “τιμώρησαν” τον οδηγό, πετώντας τα σκουπίδια απευθείας πάνω στο αυτοκίνητο.

Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του οχήματος ανήρτησε τη φωτογραφία με το περιστατικό στο Facebook, όπου όπου διακρίνεται το αυτοκίνητο με με μία σακούλα σκουπιδιών, προκαλώντας αγανάκτηση αλλά και σχόλια για τη συμπεριφορά και των δύο πλευρών.

Πολλοί τονίζουν ότι το πρόβλημα της αντικοινωνικής στάθμευσης που δυσκολεύει την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ από την άλλη τονίζεται πως τέτοιες ενέργειες δεν δικαιολογούνται και ενδέχεται να προκαλέσουν φθορές σε ξένη περιουσία.